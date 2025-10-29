افتتاح المتحف المصري الكبير.. محافظة الجيزة تكشف تفاصيل الطرق والمحاور البديلة

كشف محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، آخر استعدادات المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير.





وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم ".

وتابع محمد مرعي :" تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لخروج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أبهى صورة ".



وأكمل محمد مرعي :" تم الانتهاء من استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير ".

ولفت محمد مرعي :" تم العمل على تطوير روفع كفاءة كافة المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ".

وعن المحاور والطرق البديلة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير بالمحافظة، قال محمد مرعي :" في حال وجود أي تغيير او تعديل سيتم الإعلان عنه بشكل مسبق عبر القنوات الرسمية مثل الإدارة العامة للمرور او المحافظة".