رفع كفاءة الإنارة بطريق المقابر القديمة بكفر الشيخ| صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق المقابر القديمة بمحيط العزبة الجديدة، ضمن خطة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت الأعمال صيانة عدد 32 كشاف إنارة، إلى جانب تغيير 7 كشافات محروقة، وإصلاح الأعطال الفنية، وإعادة تشغيل الأعمدة غير المضيئة، بما ساهم في تحسين مستوى الإضاءة وزيادة عوامل الأمان للمواطنين والمارة على الطريق.

وجاءت الأعمال تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي غرب، وبمتابعة رضا سعد مسؤول الإنارة بحي غرب، مع استمرار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل واستدامة كفاءة منظومة الإنارة العامة.