محافظ القاهرة يضبط عددا من الميكروباصات المخالفة ويتحفظ عليها بموقف السلام

تمكن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، خلال جولة تفقدية بمنطقة موقف السلام، من ضبط عدد من سيارات الميكروباص المخالفة والتحفظ عليها، وذلك لمخالفتها خطوط السير ، وعدم الالتزام بقواعد العمل داخل الموقف.

كما وجه المحافظ مسؤولي الأجهزة التنفيذية والمرور بتكثيف الحملات الرقابية داخل موقف السلام وبجميع مواقف النقل الجماعي على مستوى المحافظة، لضمان الانضباط وتقديم خدمة لائقة وآمنة للمواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن الجولات الميدانية مستمرة ، مشددا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.