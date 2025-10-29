مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يتولي مهندس الديكور العالمي محمد عطية الإشراف الفني والديكور الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير ، الذى يقام يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر في احتفالية عالمية ضخمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية، ونخبة من رموز الثقافة والفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقدم محمد عطية تجربة بصرية مميزة تكشف عن روعة الحضارة المصرية وتراثها العظيم.

مهندس الديكور محمد عطية

ومهندس الديكور محمد عطية هو واحد من ابرز واهم مهندسي الديكور في العالم العربي ، وهو الذى قام بالإشراف ايضا على موكب المومياوات الملكية واحتفالية إعادة إحياء طريق الكباش في الأقصر.

أعمال محمد العطية فى الدراما والتليفزيون

وعلى صعيد الدراما والتليفزيون، شارك ايضا محمد عطية فى عدد من الأعمال الفنية ، والتى من ابرزها احكي يا شهر زاد ، الفيل الأزرق، العارف، فى شقة مصر الجديدة، ولاد رزق، وفيلم تراب الماس، أفراح القبة، وإخواتي ، مسرحية كوكو شانيل .