ناقد: حماية التراث المصري معركة هوية لا تقبل التفريط

قال الناقد الفني جمال عبد القادر إن استرداد وحماية الملكية الأدبية والفنية للتراث المصري مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا متكاملًا تشارك فيه الدولة والإعلام والتشريع، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بحقوق فردية بقدر ما ترتبط بحماية التاريخ والهوية الوطنية.

مؤسسات الثقافة في قلب المواجهة



وأضاف عبد القادر، خلال لقائه مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن طلب الإحاطة المقدم في مجلس النواب يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها، من خلال تحويله إلى مشروع قانون يمنع بيع التراث أو التصرف فيه، خاصة لصالح دول معادية، مع إقرار حق انتفاع محدود يخضع لرقابة الدولة.

وأوضح أن مؤسسات مثل وزارة الثقافة وصوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين يقع على عاتقها دور أساسي في الدفاع عن الحقوق الأدبية والفنية، إلى جانب أهمية تفعيل دور الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في رفع الوعي بخطورة سرقة التراث ونسبه للغير.