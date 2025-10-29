برلمانى: المتحف المصري الكبير يجسد هوية مصر الحضارية ويرسخ مكانتها العالمية

قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويؤكد ريادة مصر الثقافية والحضارية على مر العصور، مشيرة إلى أن هذا الصرح العملاق يمثل رسالة فخر واعتزاز لكل المصريين.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان له، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف لعرض الآثار، بل مشروع قومي شامل يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه للعالم بأسلوب حديث ومتطور، يعكس الهوية المصرية الأصيلة بروح عصرية.

نقطة تحول في خريطة السياحة العالمية

وأكدت النائبة فضية سالم، أن افتتاح المتحف يمثل نقطة تحول في خريطة السياحة العالمية، حيث سيُسهم في جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية أولى، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال تنشيط السياحة وزيادة معدلات الدخل القومي.

وأشارت فضية سالم إلى أن هذا المشروع العملاق يبرهن على أن الدولة المصرية لا تكتفي بالحفاظ على تاريخها العريق، بل تبني عليه مستقبلًا مشرقًا يواكب التطور التكنولوجي والثقافي العالمي، مؤكدة أن المتحف سيظل رمزًا للهوية المصرية وجسرًا للتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.