قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: السياحة الصحية تمثل ذراعًا تنمويًا جديدًا للجمهورية الجديدة وتؤكد ثقة العالم في المنظومة الطبية

السياحة الصحية
السياحة الصحية
حسن رضوان

أشادت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السياحة الصحية، مؤكدة أن ما تشهده المنظومة من تطوير شامل تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يعكس رؤية الدولة في تحويل المقومات الطبية والطبيعية لمصر إلى قوة اقتصادية مستدامة.

أحد أذرع التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة

وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن السياحة الصحية تمثل أحد أذرع التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، لكونها تجمع بين تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة واستثمار الثروات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل المناخ المعتدل، والعيون الكبريتية، والرمال العلاجية، مشيرة إلى أن هذا القطاع قادر على جذب استثمارات كبرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة محورية نحو التحول الرقمي في الخدمات العلاجية، إذ تسهم في توحيد الإجراءات، وضمان الشفافية، وتيسير التواصل مع المرضى والزائرين الأجانب، بما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية الصحية والإدارية.

وأكدت "عبد العظيم" أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان كركيزة رئيسية للتنمية، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 وفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"السياحة الصحية ليست فقط وسيلة للعلاج، بل هي رسالة إنسانية وحضارية تؤكد أن مصر قادرة على تقديم الشفاء برؤية عالمية ومعايير دولية، بما يعزز مكانتها كوجهة علاجية واستشفائية رائدة في المنطقة والعالم."

السياحة الصحية مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 فبراير

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد