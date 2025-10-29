صحة النواب: السياحة الصحية أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة وتعكس ريادة مصر في تقديم خدمات علاجية آمنة

أشادت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بملف السياحة الصحية، مؤكدة أن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يعكس الإرادة السياسية القوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا في مجال العلاج والاستشفاء الصحي.

أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة

وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص، لـصدي البلد إن السياحة الصحية تمثل أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة، كونها تجمع بين الطب الحديث والموارد الطبيعية المتميزة التي تمتلكها مصر، مثل العيون الكبريتية والرمال العلاجية والمناخ المتفرد، مشددة على أن هذا الملف يعد من القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في الخدمات العلاجية، وضمان الشفافية في التعامل مع المرضى الأجانب، وتيسير حصولهم على الخدمات وفق معايير جودة دولية، وهو ما يعزز ثقة العالم في المنظومة الصحية المصرية.

وأكدت "عبد الحليم" أن الدولة تتحرك بخطة واضحة لتكامل الجهود بين الوزارات المختلفة، خاصة الصحة، السياحة، والتنمية المحلية، إلى جانب القطاع الخاص، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030، بما يضمن تطوير البنية التحتية، وتنمية الكوادر البشرية، وتحقيق استدامة اقتصادية ومجتمعية من هذا القطاع الحيوي.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية، وعلينا جميعًا دعم هذه الرؤية الوطنية التي تجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتعزيز صورة مصر كوجهة علاجية آمنة وموثوقة على مستوى العالم."