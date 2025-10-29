قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
اللواء سمير فرج: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمن وسلام تؤكد عظمة مصر وتنهض بالاقتصاد والسياحة

أحمد العيسوي

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه، حيث يُعتبر أكبر متحف في العالم يضم حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة التي أبهرت العالم عبر العصور.

استعدادات الافتتاح على أعلى مستوى
وأوضح فرج أن الاستعدادات لحفل الافتتاح تُقام على أعلى مستوى، بما يعكس صورة مصر الحديثة القادرة على تنظيم فعاليات ضخمة بحرفية تليق بمكانتها التاريخية. وأضاف أن الاحتفال سيشهد حضور أكثر من 30 رئيسًا وملكًا من مختلف دول العالم، وهو ما يُعد رسالة قوية تؤكد أن مصر بلد الأمن والاستقرار.

تأثير اقتصادي وسياحي كبير
وأشار إلى أن هذا الحدث الضخم سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يساهم في رفع معدلات السياحة بشكل كبير، إذ سيتحول المتحف إلى أيقونة ثقافية وسياحية عالمية تجذب الزوار من كل أنحاء العالم.

رمز للتطور والنهضة المصرية الحديثة
وأكد اللواء سمير فرج أن افتتاح المتحف في الأول من نوفمبر ليس مجرد حدث أثري، بل هو إنجاز وطني يعكس عظمة التاريخ المصري وقدرة الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي في عرض تراثها بطريقة حديثة تليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

المتحف بوابة مصر الثقافية إلى العالم
وأضاف فرج أن المتحف المصري الكبير سيصبح بوابة مصر الثقافية نحو العالم، إذ يتيح للزوار تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة في عرض القطع الأثرية، مما يجعله وجهة تعليمية وسياحية في آن واحد. كما سيساهم في تعزيز الوعي العالمي بقيمة التراث المصري ودوره في بناء الحضارة الإنسانية.

رسالة للعالم عن قدرة مصر على صنع المستقبل
واختتم اللواء سمير فرج حديثه مؤكدًا أن هذا الافتتاح يرسل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن مصر قادرة على الحفاظ على تراثها وفي الوقت نفسه المضي نحو المستقبل بثقة وثبات. فالمتحف المصري الكبير يجمع بين الماضي المجيد والحاضر المزدهر، ليُبرهن أن مصر لا تزال مهد الحضارة وقلب الثقافة في العالم.

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

