سوهاج ترتدي ثوب الفرح بتكريم 400 من الكوادر الطبية والإدارية

في ليلة يملؤها الفخر والاعتزاز، ووسط أجواء احتفالية مهيبة يليقُ بها حجمُ الإنجاز، شهدت محافظة سوهاج يومًا استثنائيًا في تاريخ القطاع الصحي، حيث نظّمت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة احتفالية كبرى بالمسرح الروماني.

لتكريم ٤٠٠ من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لعطائهم وجهودهم المتميزة، وذلك تزامنًا مع اعتماد ٩ وحدات لطب الأسرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”.

أُقيم الحفل برعاية وحضور معالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبمشاركة العميد وائل ابوالقاسم نائباً عن المستشار العسكري والعميد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظة سوهاج

والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين ومحمد فتحي مدير مكتب المحافظ والنائبة رشا اسحق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات مديرية الصحة بسوهاج والسادة الإعلاميين والصحفيين.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوةٍ عطرةٍ من آيات الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم ألقى الدكتور عمرو دويدار كلمته التي عبّر فيها عن خالص التقدير والامتنان لمعالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، قائلاً:

"إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة دعم معالي المحافظ، الذي أحاط القطاع الصحي برعايته وتوجيهاته المستمرة، حتى أصبح في مقدمة القطاعات الخدمية بالمحافظة."

وأضاف دويدار:"إن هذا النجاح يعكس الجهود المخلصة والعمل الدؤوب من جميع أبناء المنظومة الصحية بسوهاج، ودليلٌ على قدرة المحافظة على تطبيق النظم والإجراءات المعتمدة التي تواكب أهداف رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات."

وفي ختام كلمته، قدّم وكيل الوزارة درع التكريم إلى معالي المحافظ عرفانًا بجهوده المخلصة وعطائه المتواصل لخدمة أبناء سوهاج، وسط تصفيقٍ حار من جميع الحاضرين الذين عبّروا عن سعادتهم وفخرهم بما تحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة

و استكمل الحفل بتكريم جميع العاملين بالوحدات المعتمدة في ملحمة حب فريدة اظهرها جميع المكرمين للسيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ، الذي عبر عن سعادته البالغة بما تحقق مؤخراً بفضل جهود المخلصين من ابناء القطاع الصحي بالمحافظة.