قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج ترتدي ثوب الفرح بتكريم 400 من الكوادر الطبية والإدارية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في ليلة يملؤها الفخر والاعتزاز، ووسط أجواء احتفالية مهيبة يليقُ بها حجمُ الإنجاز، شهدت محافظة سوهاج يومًا استثنائيًا في تاريخ القطاع الصحي، حيث نظّمت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة احتفالية كبرى بالمسرح الروماني.

لتكريم ٤٠٠ من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لعطائهم وجهودهم المتميزة، وذلك تزامنًا مع اعتماد ٩ وحدات لطب الأسرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”.

أُقيم الحفل برعاية وحضور معالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبمشاركة العميد وائل ابوالقاسم نائباً عن المستشار العسكري والعميد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

محافظة سوهاج

والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين ومحمد فتحي مدير مكتب المحافظ والنائبة رشا اسحق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات مديرية الصحة بسوهاج والسادة الإعلاميين والصحفيين.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوةٍ عطرةٍ من آيات الذكر الحكيم، أعقبها السلام الجمهوري، ثم ألقى الدكتور عمرو دويدار كلمته التي عبّر فيها عن خالص التقدير والامتنان لمعالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، قائلاً:

"إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة دعم معالي المحافظ، الذي أحاط القطاع الصحي برعايته وتوجيهاته المستمرة، حتى أصبح في مقدمة القطاعات الخدمية بالمحافظة."

وأضاف دويدار:"إن هذا النجاح يعكس الجهود المخلصة والعمل الدؤوب من جميع أبناء المنظومة الصحية بسوهاج، ودليلٌ على قدرة المحافظة على تطبيق النظم والإجراءات المعتمدة التي تواكب أهداف رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات."

وفي ختام كلمته، قدّم وكيل الوزارة درع التكريم إلى معالي المحافظ عرفانًا بجهوده المخلصة وعطائه المتواصل لخدمة أبناء سوهاج، وسط تصفيقٍ حار من جميع الحاضرين الذين عبّروا عن سعادتهم وفخرهم بما تحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة
و استكمل الحفل بتكريم جميع العاملين بالوحدات المعتمدة في ملحمة حب فريدة اظهرها جميع المكرمين للسيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ، الذي عبر عن سعادته البالغة بما تحقق مؤخراً بفضل جهود المخلصين من ابناء القطاع الصحي بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج وكيل الصحة بسوهاج تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

البلوجر مداهم

إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد