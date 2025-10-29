طلاب سوهاج يحفرون أسماءهم على جدران الحضارة بمشروعات تخرج استثنائية

في لحظة امتزجت فيها روح الإبداع بأصالة التاريخ، وقف الفنان الدكتور محمد خميس، ابن قرية الصوامعة شرق بمحافظة سوهاج، يتأمل بإعجاب ما صنعته أيادي طلاب الجامعة من إبداعات فنية تحاكي عبقرية المصري القديم.

وذلك خلال افتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الآثار، الذي تزامن مع استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الأهم في سجل إنجازات مصر الثقافية والحضارية الحديثة.

معرض أثري ثقافي حضاري

بعيون فخر وملامح اعتزاز، تحدث "خميس" عن الطلاب قائلاً:" ما رأيته اليوم ليس مجرد مشروعات تخرج، بل هو تجسيد لروح وطنية خالصة، ولمسات فنية احترافية حقيقية حَفَر من خلالها الطلاب بصمات واضحة لحماية الهوية الوطنية وصون التراث الثقافي والحضاري لمصر".

المعرض الذي افتتحه الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إلى جانب الدكتور محمد خميس، جاء تحت عنوان "المتحف المصري الكبير.. ذاكرة وطن وعظمة تاريخ"، ليكون أكثر من مجرد فعالية جامعية، بل رسالة فنية وثقافية تحمل توقيع شباب الصعيد، تعبر عن دعمهم واعتزازهم بالقيادة السياسية وجهود الدولة في الحفاظ على تراثها الممتد عبر آلاف السنين.

وتجول "خميس" برفقة الحضور بين لوحات ومجسمات تحاكي روائع التاريخ الإنساني، من بينها الكنيسة المعلقة، وجامع أحمد بن طولون، والدير الأبيض غرب سوهاج، ومجسم تخطيطي لمدينة بغداد القديمة.

وذلك إلى جانب لوحات الفن المصري القديم، وأيقونات قبطية نادرة، وأعمال خط عربي منقوشة بأسلوب الكوفي الهندسي، عكست جميعها مهارة ودقة وعمقًا معرفيًا لدى الطلاب المشاركين.

وأكد "خميس" أن ما قدمه الطلاب يعكس مستوى التعليم التطبيقي المتطور الذي وصلت إليه كلية الآثار بجامعة سوهاج، مشيرًا إلى أن المعرض يبرهن على أن الجيل الجديد من الأثريين لا يقل حماسًا أو وعيًا عن رواد هذا المجال، بل يملك أدوات حديثة تجعله قادرًا على الربط بين الأصالة والتكنولوجيا لخدمة التراث المصري.

واختتم حديثه قائلًا:" هؤلاء الطلاب هم امتداد لجذورنا الحضارية، ونماذج مشرفة تُعيد للوعي المصري مكانته الحقيقية كصانع للتاريخ لا مجرد دارس له، ما شاهدناه اليوم هو وعدٌ بمستقبل ثقافي مشرق، تصنعه أيادٍ مصرية خالصة من أرض سوهاج".

بهذه الكلمات، جسّد الفنان الدكتور محمد خميس المشهد الثقافي في أبهى صوره، حيث تحوّل معرض طلاب كلية الآثار إلى احتفالية بالهوية المصرية، ورسالة أمل في أن تبقى مصر مهد الحضارة وموطن الإبداع.