سوهاج.. افتتاح منفذ بيع لحوم بلدية بـ 300 جنيه للكيلو

افتتح اليوم اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، وخالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، منفذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، حيث تبلغ سعر اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، بميدان العروبة بمدينة سوهاج، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



ويأتي افتتاح المنفذ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه بين المحافظ و أبو الوفا خلال الاجتماع الذي عُقد مطلع الأسبوع الجاري، والذي ناقش آليات تنفيذ مبادرتين لتوفير اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في مختلف مراكز المحافظة، بما يحقق التوازن السعري ويعزز استقرار الأسواق.



وأكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، حرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تقوم به الغرفة التجارية في دعم مبادرات الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر السوهاجية، موضحًا أن أماكن تنفيذ المبادرات تم تخصيصها بالمجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لضمان نجاحها واستمرارها لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

من جانبه، صرح خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بأن الغرفة بدأت تنفيذ خطة موسعة علي مستوي محافظة سوهاج ومراكزها بالتعاون مع المحافظة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس المحافظين الخاصة بضبط الأسواق.

وقال أبو الوفا، إن الغرفة بكافة شعبها من المخابز والمواد الغذائية والخضر والفاكهة والجزارة تشارك في دعم المبادرات المجتمعية من خلال توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة وجودة عالية، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأضاف رئيس الغرفة أن التنفيذ الميداني للمبادرتين يتم بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، لضمان وصول السلع إلى المواطنين بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن مبادرة بيع اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو انطلقت اليوم من منطقة العروبة بحي غرب سوهاج، على أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى باقي المراكز، فيما تبدأ مبادرة السلع الغذائية الأساسية بأسعار الجملة اعتبارًا من الأحد 2 نوفمبر، لتشمل تباعًا مراكز المحافظة كافة.

وأوضح أن مواعيد تشغيل منفذ اللحوم تبدأ من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، بينما تعمل منافذ السلع الأساسية من العاشرة صباحًا حتى نهاية اليوم، لضمان إتاحة السلع لأكبر عدد من المواطنين.