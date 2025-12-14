قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
اقتصاد

صادرات الشاي الأخضر الياباني تسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 70 عامًا

علم اليابان
علم اليابان
أ ش أ

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات اليابان من الشاي الأخضر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 70 عامًا، مدعومة بازدهار الطلب الخارجي على مسحوق الماتشا وتراجع قيمة الين الياباني.

وارتفعت صادرات الشاي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10 آلاف و84 طنًا، وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول المستوردة بواقع 3 آلاف و497 طنًا خلال الأشهر العشرة، تلتها تايوان ثم تايلاند وألمانيا.

 ارتفاع صادرات الشاي الأخضر

وسجلت صادرات الشاي الأخضر ارتفاعًا للعام التاسع على التوالي، في انعكاس لزيادة الإقبال الخارجي على الأطعمة اليابانية بين المستهلكين المهتمين بالصحة، بحسب ما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية.

ورغم ارتفاع المبيعات الخارجية، ظلت الشحنات السنوية دون مستوى 10 آلاف طن بعد أن بلغت ذروتها عند 11 ألفًا و553 طنًا في عام 1954، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تنامي شعبية الشاي الصيني.

وعلى الرغم من ضعف الطلب على الشاي الأخضر داخل اليابان، فإن أسعار أوراق الشاي شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة بالتوازي مع تراجع الإنتاج.

وفي عام 2024، بلغ إنتاج اليابان من أوراق الشاي نحو 74 ألف طن، بانخفاض يزيد على 10% مقارنة بما كان عليه قبل عقد، في ظل تراجع الطلب على شاي سينشا المستخدم في التحضير التقليدي، وشيخوخة القوى العاملة الزراعية.

ووفقًا لتعاونية زراعية في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، وهي أكبر مناطق إنتاج أوراق الشاي في اليابان، تجاوز سعر الأوراق المنتجة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، والتي تُستخدم عادة في مشروبات الشاي المعبأة، 2500 ين للكيلوجرام، مسجلًا قفزة بنحو ستة أمثال مقارنة بالعام السابق.

