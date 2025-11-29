بشاي : 800 مليون دولار وفرًا في فاتورة استيراد القمح خلال 9 أشهر

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن واردات مصر من القمح شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، في مؤشر واضح على عزم الدولة المضي في استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأوضح بشاي أن واردات القمح انخفضت بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعادل تراجعًا قدره 800 مليون دولار.

وأرجع هذا الانخفاض إلى السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسواق العالمية، عبر الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداءً قويًا، حيث ارتفعت الكميات الواردة من المزارعين بنسبة 17% لتتجاوز 4 ملايين طن، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يعكس نجاح المنظومة التحفيزية وثقة المزارعين في سياسات التوريد.

وأكد بشاي أن الدولة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.