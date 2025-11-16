تحذير عاجل.. الشاي والقهوة قد تدمّر قلبك إذا تجاوزت هذا الحد

يجب على الأشخاص الذين يعتمدون على شرب الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات المُعززة للطاقة والتي تحتوي على الكافيين أن يكونوا على دراية بأن كوبًا قد يُدخلهم في حالة تسمم، حيث يعتقد معظم الناس أن بضعة أكواب لا تُسبب ضررًا كبيرًا، لكنها قد تُسبب مشاكل في القلب والوظائف الإدراكية، وغيرها.

ووفقا لتقرير لموقع mirror، يصل الحد الأقصى للكافيين في المملكة المتحدة إلى 400 ملغ يوميًا لمعظم البالغين الأصحاء ، بناءً على توصية الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، ويعادل هذا حوالي أربعة أو خمسة أكواب من الشاي أو القهوة.

وكما أشار الدكتور تيم ميرسر، يجب ألا تتجاوز كمية الكافيين المسموح بها للنساء الحوامل نصف هذه الكمية (أي 200 ملج يوميًا)

قال الدكتور ميرسر: "قد يحتوي كوب عادي من القهوة المنزلية، سريعة التحضير، على حوالي ١٠٠ ملج يمكنك تناول ثلاثة أو أربعة منها، أما كوب الشاي، إذا لم تترك كيس الشاي لفترة طويلة، فيحتوي على ما بين ٥٠ و٨٠ ملغ، لذا يمكنك تناول بضعة أكواب من الشاي أكثر من القهوة.

وأضاف الدكتور ميرسر: "للكافيين جانب مظلم، فهو بمثابة "مخدر"، فهو يُسبب الإدمان، ويبدأ الكثيرون بتناول القهوة في الصباح، ويشعرون بمزيد من اليقظة.

وبعد فترة قصيرة، يصبح الأمر يتطلب تناول فنجان قهوة ثانٍ قبل مغادرة المنزل، ثم، في النهاية، ربما تحتاج حتى إلى تناول فنجان قهوة قبل مغادرة العمل حتى تتمكن من البقاء متيقظًا في السيارة أثناء القيادة إلى المنزل.