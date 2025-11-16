قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب
تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل.. الشاي والقهوة قد تدمّر قلبك إذا تجاوزت هذا الحد

الشاي
الشاي
حياة عبد العزيز

يجب على الأشخاص الذين يعتمدون على شرب الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات المُعززة للطاقة والتي تحتوي على الكافيين أن يكونوا على دراية بأن كوبًا قد يُدخلهم في حالة تسمم، حيث يعتقد معظم الناس أن بضعة أكواب لا تُسبب ضررًا كبيرًا، لكنها قد تُسبب مشاكل في القلب والوظائف الإدراكية، وغيرها.

ووفقا لتقرير لموقع mirror، يصل الحد الأقصى للكافيين في المملكة المتحدة إلى 400 ملغ يوميًا لمعظم البالغين الأصحاء ، بناءً على توصية الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، ويعادل هذا حوالي أربعة أو خمسة أكواب من الشاي أو القهوة. 

وكما أشار الدكتور تيم ميرسر، يجب ألا تتجاوز كمية الكافيين المسموح بها للنساء الحوامل نصف هذه الكمية (أي 200 ملج يوميًا)

قال الدكتور ميرسر: "قد يحتوي كوب عادي من القهوة المنزلية، سريعة التحضير، على حوالي ١٠٠ ملج يمكنك تناول ثلاثة أو أربعة منها، أما كوب الشاي، إذا لم تترك كيس الشاي لفترة طويلة، فيحتوي على ما بين ٥٠ و٨٠ ملغ، لذا يمكنك تناول بضعة أكواب من الشاي أكثر من القهوة.

وأضاف الدكتور ميرسر: "للكافيين جانب مظلم، فهو بمثابة "مخدر"، فهو يُسبب الإدمان، ويبدأ الكثيرون بتناول القهوة في الصباح، ويشعرون بمزيد من اليقظة.

وبعد فترة قصيرة، يصبح الأمر يتطلب تناول فنجان قهوة ثانٍ قبل مغادرة المنزل، ثم، في النهاية، ربما تحتاج حتى إلى تناول فنجان قهوة قبل مغادرة العمل حتى تتمكن من البقاء متيقظًا في السيارة أثناء القيادة إلى المنزل.

الشاي الشاي والقهوة اضرار الشاي اضرار القهوة اضرار الشاي والقهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

محمد صبري نجم الزمالك الراحل

رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك

ترشيحاتنا

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

زواج احمد سالم

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد