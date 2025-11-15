ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

عُرفت القهوة السوداء بفوائدها الصحية، بدءًا من تعزيز عملية الأيض وتحسين التركيز، وصولًا إلى توفير جرعة غنية من مضادات الأكسدة.

من ناحية أخرى، تُعدّ القهوة السوداء مشروبًا أساسيًا للبعض لبدء صباحهم بنشاط أو لساعات عمل طويلة.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع معظم الأشياء الجيدة، فإن الاعتدال هو الأساس فبينما قد يكون كوب أو كوبان من القهوة السوداء يوميًا مفيدًا، إلا أن تجاوز هذا الحد بانتظام قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية التي تؤثر على صحتك ورفاهيتك.

أضرار القهوة السوداء

أوضحت الدكتورة شاليني، رئيسة أخصائية التغذية، عبر موقع Onlymyhealth، الآثار الجانبية لتناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميًا، والكمية المناسبة من الكافيين.

1. زيادة القلق والأرق

الكافيين منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

تقول شاليني: "في حال تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميًا، يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في جسمك، ما يُسبب الأرق والقلق، وحتى نوبات الهلع لدى الأشخاص الحساسين".

قد يشعر المرء بتوتر في يديه أو تسارع في نبضات قلبه، وقد يُعاني من مشاكل في الاسترخاء.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأفراد الذين يعانون عادة من مشاكل القلق أو الأرق يجب أن يكونوا أكثر حذرا لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

2. اضطرابات النوم

يُعدّ النعاس أحد أكثر آثار الإفراط في تناول القهوة السوداء شيوعًا.

يبقى الكافيين في الجسم لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات، ما يُؤثر على نمط النوم.

شرب عدة أكواب منه، خاصةً خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، يُصعّب النوم أو يُؤدي إلى نومٍ سيئ، بدوره، يُمكن أن يؤثر الحرمان المزمن من النوم على مستوى طاقتنا ومزاجنا ووظائفنا الإدراكية طوال اليوم.

3. مشاكل الجهاز الهضمي

عند الإفراط في تناول القهوة السوداء، فإنها تُحفّز إنتاج الأحماض في المعدة، ما يُسبب الحموضة وحرقة المعدة وقرحة المعدة.

قد يُفاقم الإفراط في تناول القهوة أعراض مرضى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة القولون العصبي.

قد تُسبب حموضة القهوة اضطرابًا أو تهيجًا في بطانة المعدة والأمعاء، ما يُسبب عدم الراحة أو الغثيان.