وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

حياة عبد العزيز

عُرفت القهوة السوداء بفوائدها الصحية، بدءًا من تعزيز عملية الأيض وتحسين التركيز، وصولًا إلى توفير جرعة غنية من مضادات الأكسدة.

من ناحية أخرى، تُعدّ القهوة السوداء مشروبًا أساسيًا للبعض لبدء صباحهم بنشاط أو لساعات عمل طويلة. 

ومع ذلك، وكما هو الحال مع معظم الأشياء الجيدة، فإن الاعتدال هو الأساس فبينما قد يكون كوب أو كوبان من القهوة السوداء يوميًا مفيدًا، إلا أن تجاوز هذا الحد بانتظام قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية التي تؤثر على صحتك ورفاهيتك.

أضرار القهوة السوداء 

أوضحت الدكتورة شاليني، رئيسة أخصائية التغذية، عبر موقع Onlymyhealth، الآثار الجانبية لتناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميًا، والكمية المناسبة من الكافيين. 

1. زيادة القلق والأرق

الكافيين منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

تقول شاليني: "في حال تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميًا، يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) في جسمك، ما يُسبب الأرق والقلق، وحتى نوبات الهلع لدى الأشخاص الحساسين". 

قد يشعر المرء بتوتر في يديه أو تسارع في نبضات قلبه، وقد يُعاني من مشاكل في الاسترخاء. 

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأفراد الذين يعانون عادة من مشاكل القلق أو الأرق يجب أن يكونوا أكثر حذرا لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

2. اضطرابات النوم

يُعدّ النعاس أحد أكثر آثار الإفراط في تناول القهوة السوداء شيوعًا.

يبقى الكافيين في الجسم لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات، ما يُؤثر على نمط النوم. 

شرب عدة أكواب منه، خاصةً خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، يُصعّب النوم أو يُؤدي إلى نومٍ سيئ، بدوره، يُمكن أن يؤثر الحرمان المزمن من النوم على مستوى طاقتنا ومزاجنا ووظائفنا الإدراكية طوال اليوم.

3. مشاكل الجهاز الهضمي

عند الإفراط في تناول القهوة السوداء، فإنها تُحفّز إنتاج الأحماض في المعدة، ما يُسبب الحموضة وحرقة المعدة وقرحة المعدة. 

قد يُفاقم الإفراط في تناول القهوة أعراض مرضى الارتجاع المعدي المريئي أو متلازمة القولون العصبي. 

قد تُسبب حموضة القهوة اضطرابًا أو تهيجًا في بطانة المعدة والأمعاء، ما يُسبب عدم الراحة أو الغثيان.

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

