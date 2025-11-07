ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

أصبحت القهوة لا تقتصر على فنجان الصباح فحسب، بل تحولت إلى مكوّن أساسي في وصفات العناية بالبشرة. فـ"ماسك القهوة" بات من أكثر الماسكات الطبيعية رواجًا بين النساء لما يتمتع به من فوائد مذهلة.



يساعد الماسك على تفتيح البشرة وتنشيط الدورة الدموية بفضل احتوائه على الكافيين، كما يعمل على تقشير الخلايا الميتة ومنح الوجه إشراقة فورية. ويُنصح بخلط القهوة مع العسل أو الزبادي للحصول على أفضل نتيجة، وتركه على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



الخبراء يؤكدون أن استخدام ماسك القهوة مرتين أسبوعيًا يساهم في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين، ويُعيد للبشرة حيويتها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية.