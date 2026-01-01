محافظ أسوان: نهو المشروعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة خلال مارس

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل والجدية بالبرامج الزمنية المحددة لنهو وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أنه لن يتم السماح بأى تأخير عن 31 مارس القادم .

وذلك فى ضوء الجهود المكثفة لزيادة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه محافظ أسوان بإلزام الشركات المنفذة بسرعة تكثيف معدلات التنفيذ وزيادة وتيرة العمل ، مع الإستعانة بمقاولين من ذوى الخبرة وسابقة الأعمال الجادة بما يضمن إنجاز المشروعات المتبقية وفق أعلى معايير الجودة الفنية ، وفى التوقيتات المحددة دون أى تهاون حيث سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى شركة تتقاعس أو لا تلتزم بالجداول الزمنية المعتمدة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه محافظ أسوان ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافىمعاون المحافظ ، إلى جانب قيادات الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً الشركات المنفذة للمشروعات .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن مشروعات " حياة كريمة " تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية بإعتبارها تمس الإحتياجات اليومية للمواطنين بشكل مباشر ، خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، والتى تعتبر من ركائز تحسين جودة الحياة بالقرى والنجوع المستهدفة ، لافتاً بأن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات الفنية أو الإدارية التى قد تواجه منظومة التنفيذبما يحقق الصالح العام ويضمن دخول المشروعات الخدمة فى أسرع وقت ممكن .

وأشار إسماعيل كمال بأن ما تحقق حتى الآن من إنجازات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية يعكس حجم الإهتمام غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جهود متنوعة

ولفت إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة من أهالى القرى المستفيدة ، ودعم جهود الدولة للحفاظ على المشروعات بعد نهوها بما يحقق عوائد إيجابية ومستدامة ، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على توفير خدمات متكاملة بمختلف قطاعات العمل العام .

وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية بقرى حياة كريمة تضم 78 قرية ، وتشمل 19 محطة معالجة للصرف الصحى تم بدء التشغيل التجريبى لمحطتين منها ، و 92 محطة رفع وخطوط طرد دخلت 25 محطة منها مرحلة تجارب التشغيل ، فيما إنتهت 55 قرية من تنفيذ شبكات الإنحدار بها .

بينما تضم المشروعات التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى 38 محطة منها 8 محطات جديدة و 30 محطة جارى وتم إعادة التأهيل والإحلال والتجديد لها حيث تم نهو 28 محطة منها .

فضلاً عن تنفيذ حزمة شبكات لإحلال وتجديد ومد وتدعيم مياه الشرب بإجمالى 73 مشروع ، وبأطوال تصل إلى 1380 كم بما يعادل ( 1.3 مليون متر ) ، علاوة على إنهاء حزمة خطوط إنحدار للصرف الصحى " مد وتدعيم " داخل 22 قرية بالكامل وذلك بطول 80 كم ، وهو الذى توازى معه تنفيذ حزمة للوصلات المنزلية داخل 100 قرية وذلك بإجمالى 104 ألف وصلة منزلية تم نهو 86 ألف وصلة منها داخل 50 قرية .