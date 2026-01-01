شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوى أسوان - القاهرة

ينشر صدى البلد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 13 شخص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .
وكان قد تعرض 13 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .
حادث
وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور وجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحالات.