شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوى أسوان - القاهرة

ينشر صدى البلد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 13 شخص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكان قد تعرض 13 شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

حادث

أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسوان اليوم الخميس 1-1-2026 حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 1 /1 /2026

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور وجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحالات.