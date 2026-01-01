قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
فن وثقافة

كنت بتنفخ وأورم بدون سبب .. فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل تعرضها للسحر

حلقة فريدة سيف النصر
حلقة فريدة سيف النصر
سعيد فراج

ظهرت الفنانة فريدة سيف النصر للمرة الاولي بعد رحيل شقيقها، خلال برنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمنى بدراوي، المذاع على قناة النهار.

ودخلت فريدة سيف النصر في حالة انهيار شديدة أثناء الحديث عن شقيقها قائلة، "مش قادرة اشوف صورته، ده حبيبي وكل حاجة ليا، بفتكر شكله دخل كويس وخرج كوم عظم، فقدانه صعب وأثر فيا ومش عارفة اتجاوزه، ولن أذهب للعزاء لأن صعب عليا تجاوز الوداع الأخير".

ووجهت فريدة سيف النصر رسالة عتاب إلى الفنان أحمد العوضي، قائلة، "عرض عليا المشاركة في مسلسل على كلاي، وقال لي هنكسر الدنيا سوا، وبعدها لم يتحدث معي أحد بخصوص المسلسل، ولكنه انسان طيب وانتظره في عمل قريب ".

وتحدثت عن رأيها في مسلسل العتاولة الجزء الثاني قائلة، " الجزء الثاني ليس علي نفس مستوى الجزء الاول من وجهة نظري، ولست مهتمة بمعرفة سبب استبعادي عن الجزء الثاني".

وعلقت فريدة سيف النصر عن رأيها في انتشار صورة لريهام عبد الغفور مؤخرا قائلة، "خطأ من الاتجاهين، من اتجاه ريهام عبد الغفور علي اعتبار أنها ترتدي ملابس قصيرة، فلا يجوز لي أن اجلس واضع قدم علي قدم، وخطأ من ناحية المصور الذي لا يملك أي مهنية".

وتابعت حديثها عن الخيانة التي تعرضت لها قائلة، " الخيانة لها مبررات، وأسباب منها العيب في الشخصية، وزوجى خاني مع صديقتي والخيانتين أسوا من بعض، سواء العيب مني أو منهم فانا اعترف بالاهمال من طرفي".

فريدة سيف النصر والسحر 

وقالت، "تعرضت للسحر، كنت اسقط من طولي بدون سبب أجريت تحاليل كثيرة ولم يكتشف أني لدي أي أمراض كنت بتنفخ وأورم بدون سبب".

واختتمت قولها، " انا بخاف من الموت، لأن عندى فوبيا الاماكن المغلقة".

فريدة سيف النصر الفنانة فريدة سيف النصر أحمد العوضي

