قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
آية التيجي

يحذر خبراء الصحة حول العالم من الارتفاع المتزايد في معدلات أمراض القلب المرتبطة بتناول كميات كبيرة من الملح.

أخطر مضاعفات الملح على القلب

 تؤكد تقارير طبية، أن استهلاك الصوديوم بكثرة يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد يسرّع إصابة الجسم بأمراض قاتلة إذا لم يتم ضبطه.

وهناك بعض المضاعفات التي يسببها الإفراط في الملح، فقال لما نشر في موقع WebMD وHarvard Health وHealthline، وتشمل :

- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ:

ويؤدي تناول الصوديوم الزائد إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مما يرهق عضلة القلب ويزيد احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية.

أخطر مضاعفات الملح على القلب

- تضخم عضلة القلب:

وارتفاع الضغط المزمن الناتج عن الملح قد يسبب تضخمًا تدريجيًا في جدار القلب، ما يضعف قدرته على ضخ الدم بكفاءة.

- فشل القلب الاحتقاني:

والملح يحفّز احتباس السوائل حول القلب والرئتين، وهو أحد العوامل الرئيسية لفشل القلب الاحتقاني، خاصة لدى كبار السن.

أخطر مضاعفات الملح على القلب

- اضطرابات ضربات القلب:

الإفراط في الصوديوم يغيّر توازن المعادن في الجسم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

- ارتفاع خطر السكتة الدماغية:

يرتبط الملح الزائد بزيادة سماكة الشرايين وانسدادها، مما يضاعف خطر السكتات الدماغية.

أخطر مضاعفات الملح على القلب

- إضعاف الأوعية الدموية:

توضح الدراسات الأجنبية أن تناول الملح بكثرة يسبب تصلب الأوعية الدموية، ما يضغط على القلب ويرفع معدل تدهور صحته مع التقدم في العمر.

- زيادة فرص الجلطات:

ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين الناتجين عن الملح يرفعان احتمالية تكوّن الجلطات الدموية داخل الشرايين القلبية.

أضرار الملح الملح والقلب مضاعفات الإفراط في الصوديوم ارتفاع ضغط الدم فشل القلب تجنب الملح أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد