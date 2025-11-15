مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

يحذر خبراء الصحة حول العالم من الارتفاع المتزايد في معدلات أمراض القلب المرتبطة بتناول كميات كبيرة من الملح.

أخطر مضاعفات الملح على القلب

تؤكد تقارير طبية، أن استهلاك الصوديوم بكثرة يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد يسرّع إصابة الجسم بأمراض قاتلة إذا لم يتم ضبطه.

وهناك بعض المضاعفات التي يسببها الإفراط في الملح، فقال لما نشر في موقع WebMD وHarvard Health وHealthline، وتشمل :

- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ:

ويؤدي تناول الصوديوم الزائد إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مما يرهق عضلة القلب ويزيد احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية.

- تضخم عضلة القلب:

وارتفاع الضغط المزمن الناتج عن الملح قد يسبب تضخمًا تدريجيًا في جدار القلب، ما يضعف قدرته على ضخ الدم بكفاءة.

- فشل القلب الاحتقاني:

والملح يحفّز احتباس السوائل حول القلب والرئتين، وهو أحد العوامل الرئيسية لفشل القلب الاحتقاني، خاصة لدى كبار السن.

- اضطرابات ضربات القلب:

الإفراط في الصوديوم يغيّر توازن المعادن في الجسم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

- ارتفاع خطر السكتة الدماغية:

يرتبط الملح الزائد بزيادة سماكة الشرايين وانسدادها، مما يضاعف خطر السكتات الدماغية.

- إضعاف الأوعية الدموية:

توضح الدراسات الأجنبية أن تناول الملح بكثرة يسبب تصلب الأوعية الدموية، ما يضغط على القلب ويرفع معدل تدهور صحته مع التقدم في العمر.

- زيادة فرص الجلطات:

ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين الناتجين عن الملح يرفعان احتمالية تكوّن الجلطات الدموية داخل الشرايين القلبية.