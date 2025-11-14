في هذه الحالات.. القهوة مفيدة لكهرباء القلب

ذكرت دراسة جديدة، أن القهوة قد لا تزيد من خطر الإصابة بالذبذبة الأذينية في القلب، بل قد تقلل منه.

كان البالغون الذين عولجوا من الذبذبة الأذينية والذين تناولوا كوبًا واحدًا على الأقل من القهوة يوميًا لمدة 6 أشهر أقل عرضة بنسبة 39% لتكرار نوبات عدم انتظام ضربات القلب، مقارنةً بمن لم يتناولوا القهوة.

عُرضت نتائج الدراسة، التي استمرت 6 أشهر وشارك فيها 200 شخص، هذا الأسبوع في "الجلسات العلمية"، وهو الملتقى العالمي الأبرز لعلوم وطب القلب والأوعية الدموية. ونُشرت هذه الدراسة اليوم كمخطوطة كاملة في المجلة العلمية المحكمة JAMA.

ووفقا للدراسة، قد يجد بعض الأشخاص أن الكافيين، بما في ذلك القهوة، يُحفز أعراض الذبذبة الأذينية لديهم أو يُفاقمها.

وأضافت أنه إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعلاج بالذبذبة الأذينية فإن الاستمرار في شرب القهوة قد يكون آمنًا لك.