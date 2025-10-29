300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أول منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بميدان العروبة بحي غرب مدينة سوهاج لمدة 30 يومًا.

وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ومديرية التموين، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتي بيع اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، والسلع الأساسية بأسعار التعبئة للمواطنين.

محافظة سوهاج

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات مجلس المحافظين الأخيرة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينةسوهاج.

وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وممثلي الطب البيطري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

واشاد بدور الغرفة التجارية في دعم تلك الجهود من خلال التنسيق الدائم مع المحافظة لتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

وأشار "سراج" إلى أن تنفيذ المبادرة بدأ في ثلاث وحدات محلية هي حي غرب سوهاج اليوم، وسيتم افتتاح معرض آخر غدا في جرجا في جنوب المحافظة، والخميس المقبل بمدينة طهطا شمال المحافظة، على أن يتم التوسع تباعًا لتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة وفق خطة محكمة تنفذها الغرفة التجارية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص أماكن إقامة المنافذ بالمجان بالتعاون مع الوحدات المحلية، مؤكدًا استمرار المبادرة لمدة 30 يومًا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق العامة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج عن خالص شكره وتقديره للسيد المحافظ على دعمه المستمر للقطاع التجاري، واستجابته السريعة لمتطلبات التجار والمواطنين.

وأكد جاهزية الغرفة بجميع شعبها "المخابز، المواد الغذائية، الخضر والفاكهة، والجزارة" لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في جميع المراكز.

يُذكر أن المبادرة تشمل بيع اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، إلى جانب مبادرة أخرى لتوفير السلع الأساسية بأسعار التعبئة، ومن المقرر أن تتوالى المنافذ خلال الأيام القادمة بمراكز جرجا، وطهطا، والمنشاة، وأخميم، والمراغة، وبندر سوهاج، لتغطية مختلف مناطق المحافظة.