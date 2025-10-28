تخريج مدارس المزارعين الحلقية بمشروع تحديث تقنيات الري في سوهاج

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية تخريج مدارس المزارعين الحقلية للموسم الشتوي الماضي، وذلك ضمن أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين في صعيد مصر، والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والممول من الحكومة الهولندية.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور سعد الحوصلي مدير المشروع، والدكتورة داليا يس نائب مدير المشروع، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة.

وعدد من ممثلي منظمة الفاو، إلى جانب القيادات التنفيذية، وفريق عمل المشروع بمحافظة سوهاج، وحشد من المزارعين المشاركين.

ورحب محافظ سوهاج خلال كلمته بالحضور جمعيا، معربا عن سعادته بلقاء المزارعين المشاركين في المشروع، مؤكدًا حرص المحافظة المستمر على دعم المزارعين وجهودهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الزراعة هي أساس الحضارة والتنمية، وأن سوهاج تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتشجيع الزراعة العضوية والتوسع في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار " سراج " إلى خطة المحافظة التي تقوم على استدامة مشروعات التطوير الزراعي، موجها بتكليف وكلاء وزارتي الزراعة والري بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع ووضع خطة لضمان استمرارية مدارس المزارعين الحقلية وانتشارها في مختلف مراكز المحافظة، لما تمثله من تجربة عملية ناجحة في نقل المعرفة الزراعية الحديثة إلى صغار المزارعين.

وأكد المحافظ على أهمية الربط بين التنمية الزراعية والسياحة الريفية، موضحًا أن محافظة سوهاج تمتلك مقومات فريدة لتطوير نمط من "السياحة الزراعية" يتيح للزوار المحليين والأجانب التعرف على تجارب المزارعين المبدعين.

وطرق الزراعة والري الحديثة، وتذوق المنتجات الريفية المميزة والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

كما وجه المحافظ بدراسة إنشاء مسارات للسياحة الريفية في بعض القرى المنتجة بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمنظمة الفاو والسفارة الهولندية على دعمهما المتواصل للمشروع، مشيدًا بجهود وزارتي الري والزراعة في تنفيذ أنشطتها، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك باستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المزارعين المشاركين في مدارس المزارعين الحقلية، وتسليمهم معدات ري حديثة "رشاشات" دعمًا لتطبيق تقنيات الري الحديث في حقولهم وتشجيعهم على نقل خبراتهم لباقي المزارعين.