أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد منطقتي المحطة والشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية تفقد خلالها منطقتي شارع المحطة والشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب سوهاج.

 وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات العامة، وجهود التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة سوهاج.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق، ووحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع المحطة، حيث وجّه بعمل تصميم مقترح موحد لواجهات المحلات التجارية، وشكل مناسب للإعلانات بما يتناسب مع الطابع الجمالي للمنطقة، وإيجاد حلول مناسبة للأكشاك وأماكن الانتظار ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الشارع، مشددًا على أن تبدأ أعمال التطوير في 15 ديسمبر القادم، لتنتهي  بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تفقد "سراج" ميدان ومنطقة الشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب، ووجّه بإزالة الإشغالات والمرور الدوري عليها، وتحرير محاضر للمحال المخالفة، مع مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، خاصة بالمخابز والمطاعم الواقعة بالمنطقة.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من نقل موقف جهينة إلى منطقة الثلاث كباري لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات داخل المدينة، وذلك تنسيقا وإدارة المرور .

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، موجّهًا المسئولين بدراسة مطالبهم وتنفيذها في أقرب وقت ممكن بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج جولة

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

