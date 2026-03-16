عراقجي: لن نقبل بوقف إطلاق النار قبل إنهاء الحرب بشكل يمنع تكرار العدوان

هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائلاً: "إن رفضنا لوقف إطلاق النار لا يعني سعينا للحرب، بل لأن هذه الحرب يجب أن تنتهي هذه المرة بطريقة تجعل أعداءنا لا يفكرون أبداً في تكرار هذا العدوان.

و أضاف عراقجي قائلا: أعتقد أنهم استوعبوا الدرس جيداً الآن، وأدركوا نوع الدولة التي يواجهونها، وهي دولة لا تتردد في الدفاع عن نفسها ومستعدة لمواصلة الحرب."

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات له أمس الأحد، أن إيران لن تطلب وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران ستدافع عن نفسها مهما طال الأمر حتى يعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ما يقوم به من إجراءات يُعد “حرباً غير شرعية”. ولفت عراقجي إلى أن هناك أشخاصاً يُقتلون “لمجرد أن ترامب يريد التسلية”، في إشارة واضحة إلى ما وصفه بتصعيد الولايات المتحدة في المنطقة دون مبرر قانوني أو إنساني.