ضمن أنشطة التثقيف والمجتمع.. "الشباب والرياضة" تنفذ زيارة ميدانية لمتحف سوهاج القومي

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي الثقافي والأثري بين الشباب، نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، زيارة ميدانية إلى متحف سوهاج القومي، وذلك ضمن خطة أنشطة أندية التثقيف والمجتمع.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية داخل أروقة المتحف، حيث قدم أحد المرشدين السياحيين شرح تفصيلي لمحتويات المتحف وما يضمه من قطع أثرية نادرة تجسد تاريخ مصر العريق عبر العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

وقد أبدى المشاركون إعجابهم بما شاهدوه من مقتنيات وأجنحة تعرض تطور الحضارة المصرية على مر العصور، مؤكدين اعتزازهم بتاريخ بلادهم الغني بالإنجازات الإنسانية والحضارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء الوطني وتنمية الوعي الأثري والثقافي لدى الشباب، من خلال تعريفهم بأهم المعالم التاريخية والحضارية التي تزخر بها محافظات مصر المختلفة.