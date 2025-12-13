قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
رياضة

ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز يتبادل القميص مع رئيس نادي فلامنجو قبل مواجهة الفريقين

تبادل القمصان
تبادل القمصان
إسلام مقلد

تبادل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز قميص النادي مع رئيس نادي فلامنجو البرازيلي قبل مواجهة الفريقين في إطار مواجهات كأس القارات للأندية “كأس التحدي”.

تبادل الطرفان قمصان الناديين على أرضية ملعب استاد أحمد بن علي بالدوحة والتقطا الصور التذكارية، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فلامنجو البرازيلي في إطار مواجهات كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

توجه بيراميدز لملعب اللقاء

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في مدينة لوسيل بالدوحة، في طريقها إلى استاد أحمد بن علي من أجل مواجهة فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على تحفيز اللاعبين قيل التحرك ومطالبتهم بتحقيق الانتصار واللقب والتأهل للنهائي.

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، مساء اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء يحتضنه استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ويُعد أحد أبرز مواجهات البطولة لما يحمله من صراع قاري كبير بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

 

موعد المباراة

وتنطلق المباراة اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، إلى جانب التتويج بكأس التحدي، في انتظار مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر الجاري.

 

تأهل بيراميدز

وكان بيراميدز قد بلغ الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي سجل ثلاثية حاسمة قادت فريقه لعبور محطة صعبة في طريقه نحو اللقب.

 

وصول فلامنجو

في المقابل، وصل فلامنجو البرازيلي إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، ليؤكد بطل كوبا ليبرتادوريس جاهزيته لمواصلة مشواره القاري والعالمي بحثًا عن لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط متابعة جماهيرية واسعة داخل وخارج الوطن العربي.

 

التشكيل المتوقع لبراميدز

وبحسب التوقعات، يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل يقوده أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، ومحمد حمدي في خط الدفاع، بينما يتواجد في الوسط أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، مهند لاشين، محمد بوبو، وكريم حافظ، على أن يقود الهجوم فيستون مايلي.

 

بيراميدز

ويطمح بيراميدز، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025، إلى مواصلة كتابة التاريخ وحصد لقبه الخامس، بعد أن سبق له التتويج بكأس مصر 2024، ودوري أبطال أفريقيا 2025، وكأس السوبر الأفريقي 2025، إلى جانب كأس القارات الثلاث، ليؤكد مكانته كقوة صاعدة في الكرة الأفريقية.

 

فلامنجو

على الجانب الآخر، يسعى فلامنجو لمواصلة نتائجه المميزة، مستندًا إلى خبرته القارية وتتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة، في محاولة لفرض هيمنته على البطولة ومواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية.

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
دينا الشربيني
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
