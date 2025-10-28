لأعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق بأخميم في سوهاج اليوم

أعلن مجلس مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، عن ورود إشارة من هندسة كهرباء أخميم، تفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطات التوزيع وشبكات الكهرباء لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استقرار التيار الكهربائي.

مناطق انقطاع الكهرباء

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي تشمل:" نجع الخطيب، طريق 320 الدائري، مساكن كوبري عبود، ميدان الري، وشارع رابعة العدوية"، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تستهدف رفع كفاءة المحولات وإجراء الفحوصات اللازمة لخطوط الجهد المنخفض والمتوسط؛ منعًا لحدوث أي أعطال مفاجئة خلال فترة الشتاء المقبلة.

ووجهت هندسة كهرباء أخميم المواطنين، خاصة أصحاب الورش والمخابز والمحلات التجارية والمصالح الحكومية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المؤقت؛ لتجنب أي أضرار أو توقف في الأعمال، مؤكدة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة دون تأخير.

من جانبه، شدد مجلس مدينة أخميم على أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الكهرباء داخل المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق الحيوية؛ لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والحد من الأعطال الطارئة.

وأكد المجلس أنه سيتم متابعة أعمال الصيانة ميدانيًا لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، داعيًا المواطنين إلى تفهم أهمية تلك الأعمال لما تمثله من خطوة ضرورية نحو تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة داخل مدينة ومركز أخميم.