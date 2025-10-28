قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في مصر
هل فرض زيادة عند تأخر سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يجيب
من اليوم.. فقرات إذاعية ومسابقات طلابية عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق بأخميم في سوهاج اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن مجلس مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، عن ورود إشارة من هندسة كهرباء أخميم، تفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطات التوزيع وشبكات الكهرباء لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استقرار التيار الكهربائي.

مناطق انقطاع الكهرباء

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي تشمل:" نجع الخطيب، طريق 320 الدائري، مساكن كوبري عبود، ميدان الري، وشارع رابعة العدوية"، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تستهدف رفع كفاءة المحولات وإجراء الفحوصات اللازمة لخطوط الجهد المنخفض والمتوسط؛ منعًا لحدوث أي أعطال مفاجئة خلال فترة الشتاء المقبلة.

ووجهت هندسة كهرباء أخميم المواطنين، خاصة أصحاب الورش والمخابز والمحلات التجارية والمصالح الحكومية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المؤقت؛ لتجنب أي أضرار أو توقف في الأعمال، مؤكدة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة دون تأخير.

من جانبه، شدد مجلس مدينة أخميم على أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الكهرباء داخل المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق الحيوية؛ لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والحد من الأعطال الطارئة.

وأكد المجلس أنه سيتم متابعة أعمال الصيانة ميدانيًا لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، داعيًا المواطنين إلى تفهم أهمية تلك الأعمال لما تمثله من خطوة ضرورية نحو تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة داخل مدينة ومركز أخميم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الكهرباء انقطاع

