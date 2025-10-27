محافظ سوهاج يتفقد مواقف طهطا – جهينة وبدء أعمال التجميل بمدخل سوهاج البحري

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية شملت مركزي طهطا وسوهاج، تفقد خلالها موقف طهطا جهينة بمدينة طهطا، ومدخل مدينة سوهاج البحري.

وذلك بحضور أحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

محافظة سوهاج

وخلال جولته بموقف طهطا – جهينة، وجّه المحافظ بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لمركبات التوك توك على جميع المركبات، وتنفيذ حملات مكثفة للتأكد من التزام السائقين بها.

وشدد على اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال، مشددا على وضع الاستيكرات الرسمية الخاصة بالتعريفة على السيارات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور في هذا الشأن.

والتقى "سراج" خلال الجولة بعدد من المواطنين والسائقين بالموقف، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، موجها رئيس مركز ومدينة طهطا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بالموقف والمنطقة المحيطة.

كما دعا "سراج" المواطنين إلى التعامل مع مسئولي المواقف المتواجدين داخل كل موقف رئيسي وفرعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في حال وجود أي شكاوى أو مخالفات لخطوط السير أو التعريفة المقررة، والاتصال بالأرقام المدونة على الزي الرسمي للمسئولين، مشيرًا إلى بدء تفعيل تلك المنظومة اعتبارًا من أمس الأحد.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مدخل مدينة سوهاج البحري، وتابع بدء أعمال التجميل ورفع الكفاءة بالمنطقة، موجهًا بسرعة تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام، وإنشاء هوية بصرية مميزة للمدخل، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بـ"منطقة الثلاث كباري" خلال أسبوع واحد، لإبراز الشكل الحضاري والجمالي لمدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى النظافة والتجميل والانضباط بجميع مراكز ومدن المحافظة.

والتأكد من التزام جميع الجهات التنفيذية بتطبيق التعليمات وتحقيق الانضباط في الشارع السوهاجي.