عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مواقف طهطا – جهينة وبدء أعمال التجميل بمدخل سوهاج البحري

جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية شملت مركزي طهطا وسوهاج، تفقد خلالها موقف طهطا جهينة بمدينة طهطا، ومدخل مدينة سوهاج البحري.

وذلك بحضور أحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

محافظة سوهاج

وخلال جولته بموقف طهطا – جهينة، وجّه المحافظ بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لمركبات التوك توك على جميع المركبات، وتنفيذ حملات مكثفة للتأكد من التزام السائقين بها.

وشدد على اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال، مشددا على وضع الاستيكرات الرسمية الخاصة بالتعريفة على السيارات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور في هذا الشأن.

والتقى "سراج" خلال الجولة بعدد من المواطنين والسائقين بالموقف، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، موجها رئيس مركز ومدينة طهطا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بالموقف والمنطقة المحيطة.

كما دعا "سراج" المواطنين إلى التعامل مع مسئولي المواقف المتواجدين داخل كل موقف رئيسي وفرعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في حال وجود أي شكاوى أو مخالفات لخطوط السير أو التعريفة المقررة، والاتصال بالأرقام المدونة على الزي الرسمي للمسئولين، مشيرًا إلى بدء تفعيل تلك المنظومة اعتبارًا من أمس الأحد.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ مدخل مدينة سوهاج البحري، وتابع بدء أعمال التجميل ورفع الكفاءة بالمنطقة، موجهًا بسرعة تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام، وإنشاء هوية بصرية مميزة للمدخل، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بـ"منطقة الثلاث كباري" خلال أسبوع واحد، لإبراز الشكل الحضاري والجمالي لمدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى النظافة والتجميل والانضباط بجميع مراكز ومدن المحافظة.

والتأكد من التزام جميع الجهات التنفيذية بتطبيق التعليمات وتحقيق الانضباط في الشارع السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جولة محافظ سوهاج محافظة سوهاج

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

غزة

أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

متحف اللوفر

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

أحمد أبو الغيط

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب أن تتخلى تل أبيب عن أحلام إسرائيل الكبرى

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

