محافظات

بتكلفة 150 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح إعادة تأهيل محطة مياه طهطا

جانب من افتتاح المحطة
جانب من افتتاح المحطة
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طهطا السطحية بطاقة تصميمية مرحلية تبلغ 200 لتر لكل ثانية، وتخدم نحو 527  ألف نسمة بمدينة طهطا وقراها، بتكلفة150 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائب إبراهيم أبو دوح أعضاء مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظة سوهاج

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مكونات المشروع الذي تم تنفيذه خلال مدة زمنية بلغت 24 شهرًا، لتلبية احتياجات الأهالي من مياه الشرب المرشحة وتحسين الضغوط بشبكات المنطقة المخدومة.

وتعمل المحطة بكامل مراحلها بطاقة إجمالية 400 لتر لكل ثانية، بما يحقق استدامة الخدمة وتغطية الطلب المتزايد على المياه بالمدينة والقرى التابعة.

وشملت مكونات المشروع إنشاء عدد 6 مرشحات جديدة، وعدد 8 أحواض تجفيف، وإنشاء عدد 2 حوض سكنر، وإحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي، وإحلال وتجديد خطوط سحب وطرد الطلمبات المرشحة، إلى جانب تنسيق الموقع العام للمحطة بما يواكب الطابع الجمالي والتشغيلي للمشروعات الحديثة.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية الذي أسهم في الارتقاء بالعديد من القطاعات الخدمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن مشروع إعادة تأهيل محطة مياه طهطا يمثل ختام مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمقرر نهو أعماله بنهاية أكتوبر الجاري

واشار إلى أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3 ملايين نسمة يمثلون نحو 53% من إجمالي سكان محافظة سوهاج، بإجمالي تمويل بلغ 1.8 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروعات المنفذة تضمنت مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 840 كم، وخطوط الصرف الصحي بطول 110 كم، إلى جانب استكمال تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي متوقفة، فضلًا عن تنفيذ محطة مياه سعد أبو السعود بالمنطقة الصناعية بحرجا، واستكمال محطتي مياه الحواويش (3 و4) بأخميم.

كما استفادت منه مشروعات صرف صحي السماكين بالمنشاة، ومحطة مياه بيت علام بجرجا، ومحطة مياه الصوامعة شرق بأخميم، وصرف صحي الصلعا، وصرف صحي الكوامل وأولاد غريب والهجارسة، ومشروع صرف صحي الدير القبلي، إلى جانب تنفيذ 33 بئر مياه لخدمة المناطق الساخنة بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياه الشرب محطة مياه محطة صرف صحي محافظ سوهاج

