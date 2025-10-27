طب بيطري سوهاج تواصل إطلاق قوافلها الطبية البيطرية وتعالج 975 حيوانًا بقرية شطوره

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطبية البيطرية إلى قرية “شطوره” التابعة لمركز طهطا، والتي نظمتها كلية الطب البيطري بالجامعة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ العديد من القوافل الطبية والبيطرية والبيئية والخدمية، وذلك لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

جامعة سوهاج

واشار إلى أن هذه القافلة تأتي في سياق الدور المجتمعي الرائد للجامعة، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتُعد امتدادًا لدور كلية الطب البيطري في المشاركة المجتمعية.

والنهوض بالقطاع البيطري في الريف وتحسين مستوى الخدمات الصحية للحيوانات، بما ينعكس على الصحة العامة والاقتصاد المحلي.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة في مختلف التخصصات.

ولفت إلى أن القافلة البيطرية استهدفت تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للحيوانات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٩٧٥ حالة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وقائية شملت مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، إلى أن القافلة شارك فيها عدد ١٠ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، و٤٠ طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، حيث تم تقسيم الفرق الطبية إلى تخصصات مختلفة تشمل الجراحة.

أمراض الباطنة والمعدية، أمراض الدواجن، والولادة ونقص الخصوبة، مضيفًا أن القافلة ساهمت بشكل فعال في رفع الوعي الصحي البيطري لدى المواطنين، إلى جانب دعم وتدريب الطلاب ميدانيًا ضمن منظومة التعليم والتطبيق العملي.