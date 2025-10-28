محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، خلال جولة ميدانية مسائية بأحد أحياء المدينة، وهو يوجّه حديثًا حازمًا إلى رئيس الحي قائلًا: "فين رئيس الحي؟ ارفع كل الإشغالات دي.. مش لازم أنزل بنفسي وأشوف"، في مشهد يعكس المتابعة الدقيقة التي يجريها المحافظ على أرض الواقع لضبط الشارع السوهاجي.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ مساء أمس، والتي شملت منطقتي شارع المحطة والشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب سوهاج، ضمن سلسلة جولاته المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات العامة وجهود التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية داخل المدينة.

محافظة سوهاج

ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وعلي لطفي رئيس حي شرق، بالإضافة إلى وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

وخلال تفقده شارع المحطة، وجّه المحافظ بعمل تصميم موحد لواجهات المحلات التجارية، وتنسيق شكل الإعلانات بما يتناسب مع الطابع الجمالي للمنطقة، مع وضع حلول عاجلة للأكشاك وأماكن الانتظار ضمن خطة التطوير، مشددًا على أن تبدأ الأعمال في 15 ديسمبر المقبل وتنتهي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تفقد المحافظ ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب، ووجّه بإزالة الإشغالات من الشوارع المحيطة، وتكثيف المرور الدوري، وتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة، فضلًا عن مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والتأكد من التزام المخابز والمطاعم باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وشدّد "سراج" كذلك على سرعة الانتهاء من نقل موقف جهينة إلى منطقة الثلاث كباري لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات داخل المدينة، بالتنسيق مع إدارة المرور، مؤكدًا أن الانضباط في الشارع السوهاجي لن يتحقق إلا بالمتابعة الميدانية المستمرة ومحاسبة المقصرين.