بيان تعليم سوهاج يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

شهدت محافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع والغضب بين المعلمين والمواطنين عقب صدور بيان إداري من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تضمّن مجموعة من التعليمات التي وُصفت بأنها “صارمة ومقيدة”.

شمل القرار حظر الظهور الإعلامي للعاملين بالتربية والتعليم، ومنعهم من النشر أو التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من المديرية.

البيان الصادر عن مكتب مدير عام الإدارة التعليمية بسوهاج، استند إلى قوانين الخدمة المدنية وتقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط الإداري وصون سمعة المؤسسة التعليمية، ومنع تداول معلومات أو بيانات تخص العمل على صفحات أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وجاء في القرار عدد من البنود التي أثارت الجدل، من بينها:

منع المعلمين من التحدث لوسائل الإعلام أو النشر عبر فيسبوك وتطبيقات التواصل دون إذن كتابي مسبق.

حظر تقديم شكاوى أو آراء علنية تخص جهة العمل أو زملاء المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التأكيد على معاقبة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية، قد تصل إلى الإحالة للتحقيق.

قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج

القرار الذي حمل توقيع الدكتور أيمن محمدين ابو سداح، مدير عام الإدارة، أثار ردود فعل قوية بين العاملين في الحقل التعليمي، الذين اعتبروا أن البنود الجديدة تُقيّد حرية الرأي وتُغلق باب التعبير عن المشكلات المهنية.

وانتشرت تعليقات غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه الخطوة قائلة إن المديرية بدلًا من معالجة الأزمات على أرض الواقع، تكتفي بإصدار قرارات تهديدية، في إشارة إلى حوادث شهدتها بعض المدارس مؤخرًا.

وطالب عدد من المعلمين وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لمراجعة القرار، مؤكدين أن التواصل المجتمعي وحرية الرأي لا تتعارض مع الانضباط الإداري، بل تساهم في كشف المشكلات والعمل على حلها.

في المقابل، أكدت مصادر داخل مديرية التعليم أن الهدف من البيان هو تنظيم التعامل الإعلامي الرسمي ومنع الشائعات، وليس تكميم الأفواه، مشيرة إلى أن التعليمات جاءت بناءً على توجيهات وزارية لحماية العاملين والجهات الحكومية من إساءة استخدام مواقع التواصل.

وبين مؤيد يرى القرار خطوة لحماية المؤسسة التعليمية، ومعارض يراه تقييدًا لحرية المعلمين، يبقى البيان محور نقاش واسع في الشارع السوهاجي، الذي ينتظر توضيحًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم حول حدود تطبيقه وضمان عدم إساءة استخدامه ضد العاملين.