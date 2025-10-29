قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 10 سنوات على رحيلها.. عرض فيلم إمبراطورية م لفاتن حمامة فى دور العرض السعودية
عبدالفتاح الطاروطي يُعلّق على بيان نقابة القرّاء وأخطاء تلاوة الدكتور أحمد نعينع
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيان تعليم سوهاج يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج
قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع والغضب بين المعلمين والمواطنين عقب صدور بيان إداري من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تضمّن مجموعة من التعليمات التي وُصفت بأنها “صارمة ومقيدة”.

شمل القرار حظر الظهور الإعلامي للعاملين بالتربية والتعليم، ومنعهم من النشر أو التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من المديرية.

البيان الصادر عن مكتب مدير عام الإدارة التعليمية بسوهاج، استند إلى قوانين الخدمة المدنية وتقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط الإداري وصون سمعة المؤسسة التعليمية، ومنع تداول معلومات أو بيانات تخص العمل على صفحات أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وجاء في القرار عدد من البنود التي أثارت الجدل، من بينها:

  • منع المعلمين من التحدث لوسائل الإعلام أو النشر عبر فيسبوك وتطبيقات التواصل دون إذن كتابي مسبق.
  • حظر تقديم شكاوى أو آراء علنية تخص جهة العمل أو زملاء المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
  • التأكيد على معاقبة المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية، قد تصل إلى الإحالة للتحقيق.

قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج

القرار الذي حمل توقيع الدكتور أيمن محمدين ابو سداح، مدير عام الإدارة، أثار ردود فعل قوية بين العاملين في الحقل التعليمي، الذين اعتبروا أن البنود الجديدة تُقيّد حرية الرأي وتُغلق باب التعبير عن المشكلات المهنية.

وانتشرت تعليقات غاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه الخطوة قائلة إن المديرية بدلًا من معالجة الأزمات على أرض الواقع، تكتفي بإصدار قرارات تهديدية، في إشارة إلى حوادث شهدتها بعض المدارس مؤخرًا.

وطالب عدد من المعلمين وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لمراجعة القرار، مؤكدين أن التواصل المجتمعي وحرية الرأي لا تتعارض مع الانضباط الإداري، بل تساهم في كشف المشكلات والعمل على حلها.

في المقابل، أكدت مصادر داخل مديرية التعليم أن الهدف من البيان هو تنظيم التعامل الإعلامي الرسمي ومنع الشائعات، وليس تكميم الأفواه، مشيرة إلى أن التعليمات جاءت بناءً على توجيهات وزارية لحماية العاملين والجهات الحكومية من إساءة استخدام مواقع التواصل.

وبين مؤيد يرى القرار خطوة لحماية المؤسسة التعليمية، ومعارض يراه تقييدًا لحرية المعلمين، يبقى البيان محور نقاش واسع في الشارع السوهاجي، الذي ينتظر توضيحًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم حول حدود تطبيقه وضمان عدم إساءة استخدامه ضد العاملين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج التربية والتعليم قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

أرشيفية

السلطات الليبية تُمهل "أطباء بلا حدود" مهلة لمغادرة البلاد

ولي العهد السعودي مع نائب الرئيس الصيني

ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الصيني آخر التطورات على المستوى الدولي

أرشيفية

فانس: شعرت بالإهانة بسبب تصويت الكنيست لضم الضفة الغربية خلال زيارتي لإسرائيل

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد