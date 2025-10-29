محافظ سوهاج يتفقد طريق الحواويش بأخميم تمهيدًا لتطويره ورصفه

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها طريق الحواويش بمركز أخميم، تمهيدًا للبدء في أعمال تطويره ورصفه بطول 3.5 كيلومتر وعرض 14 مترًا، وذلك بحضور المهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في إجراءات الطرح والبدء في تنفيذ الأعمال على الفور، مشددًا على الانتهاء من أعمال تطوير الطريق خلال ثلاثة أشهر، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والبضائع إلى المناطق الصناعية.

محافظة سوهاج

وأشار "سراج" إلى أنه سيتم البدء في تطوير الحارة البحرية من الطريق كمرحلة أولى بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن الاعتماد الإضافي الذي تم توفيره للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار خطط الرصف العاجلة للطرق بمحافظة سوهاج.

يذكر أن طريق الحواويش يُعد المدخل الرئيسي لسوهاج من الجهة الشرقية، حيث يخدم المناطق الصناعية بحي الكوثر، ومنطقة الأحايوة شرق، كما يربط مدينة سوهاج بطريق القاهرة اسوان الزراعي الشرقي، والطريق الصحراوي الغربي، وطريق البحر الأحمر، ومدينة أخميم الجديدة.