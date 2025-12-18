أبو زيد: حسام حسن سيعتمد على خبرة النجوم لحسم مواجهة زيمبابوي

أكد طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، هو الأقدر والأعلم بحالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال طاهر أبو زيد، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "حسام حسن هو أقدر واحد وأعلم واحد بالحالة الفنية للاعبين».

وأشار أبو زيد إلى أن المباريات الأولى في البطولة تحتاج لاعبين أصحاب خبرات، وأوصى بالثلاثي محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش للتواجد في مركز رأس الحربة، مؤكدًا أن هذا المركز لا يشترط أن يكون مهاجم صريح.

وأضاف: "في حالة جاهزية عمر مرموش الفنية، سيكون هو الأنسب للتواجد في مركز المهاجم لامتلاكه قدرات فردية تساعده على إيجاد أدوار هذا المركز».

وحذر من ضرورة حسم المباراة الأولى أمام زيمبابوي، باعتبارها الفريق الأضعف في المجموعة، مشددًا على أهمية الاعتماد على أصحاب الخبرة لتفادي أي مفاجآت.

وعن وسط الملعب، أوضح أن حسام حسن سيعتمد على مروان عطية وحمدي فتحي وأحد الثنائي إمام عاشور أو أحمد سيد زيزو.

وأكمل: «تأثير حمدي فتحي مؤخراً أصبح أقل من الفترات السابقة، لكن كونه لاعب ديفيندر مهم تواجده ضروري، ومستوى اللاعبين متقارب».

وفي خط الدفاع، يرى أبو زيد أن التشكيل الأقرب يشمل محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن مركز الظهير الأيسر يمثل أزمة، والأقرب هو محمد حمدي، مطالبًا اللاعبين بالتخلي عن الثقة الزائدة، خاصة بعد المعاناة الدفاعية للمنتخب في فترات سابقة.

كما أشار إلى أن الفريق يعاني من ضعف في بناء الهجمات، مؤكدًا ضرورة تطوير الأداء لمجاراة تطور كرة القدم.

وعن حراسة المرمى، أكد أن محمد الشناوي هو الحارس الأول، يليه مصطفى شوبير، ثم محمد صبحي وأحمد الشناوي.