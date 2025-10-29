قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاب آثار سوهاج يبدعون في تصميم نماذج محاكاة لأماكن وقطع أثرية عالمية

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد خميس، معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الآثار، الذي تم تنظيمه على هامش الندوة التثقيفية “المتحف المصري الكبير.. ذاكرة وطن وعظمة تاريخ”.

والتي جاءت تزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت القادم الأول من نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة وزعماء الدول العربية والأجنبية، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية، ونخبة من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة سوهاج

وقد أبدى رئيس الجامعة، اعجابه الشديد بالتحف الفنية والأعمال الأثرية التي صممها طلاب كلية الآثار في مشروعات تخرجهم، مشيداً بتميز القطع الفنية المنفذة على أعلى مستوى من الدقة الاحترافية الممزوجة بالابداع.

والحس الفني المفعم بالولاء والانتماء للحضارة المصرية العريقة، مؤكداً على أن الجامعة تفخر بأبناءها المتميزين والموهوبين في كافة الأنشطة والمجالات، وتزخر بكوادر شبابية متميزة وثروة حقيقية هم النواة الأساسية للنهضة والبناء والتشييد بالوطن، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومستقبل مشرق وباهر.

من جانبه أعرب الدكتور محمد خميس، عن سعادته بما رآه من أعمال فنية أثرية قيمة ذات تصميمات رائعة الدقة والجودة، تعكس مدى التميز الدراسي والعملي للطلاب.

وتؤكد على المستوى التعليمي الرفيع الذي تتميز به كلية الآثار واساتذتها، ومدي دعمهم واحتضانهم لمواهب الطلاب ورعايتهم للمتفوفين منهم، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة على دعمه ورعايته لمثل تلك المشروعات الناجحة التي تعد تسهم في حماية الهوية الوطنية وصون التراث الثقافي والحضارة المصرية العظيمة.

وقال الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، أن المعرض تم ضم لوحات زيتية ومجسمات لمواقع أثرية لمختلف العصور والحقبات، ونماذج محاكاة لمساجد وكنائس ولوحات للمقدسات دينية الإسلامية والمسيحية، ومجسم تخطيطي لمدينة بغداد.

واضاف الدكتور علاء الدين عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان المعرض يشتمل على مجموعة من اللوحات الزيتيه والأعمال الفنية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كلية الآثار والتي من بينها مجسم بانورامي لمنطقة الدير الابيض غرب سوهاج ومجسم للكنيسة المعلقة وماكيت لجامع احمد بن طولون وماكيت يوضح مخطط مدينة  بغداد.

بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الفنية  التي تتناول الفن المصري القديم والمنفذة على البردي والخشب بالالوان المتنوعة وايضا نماذج للوحات من الفن القبطي كايقونة السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام ومجموعة من لوحات الفن الاسلامي المنفذة على شتى المواد الخام.

ومنها لوحات منفذة بالخط الكوفي على اختلاف أنواعه والذي من أشهرها الخط الكوفي الهندسي بالإضافة إلى وجود بعض المنحوتات المجسمة والتي من بينها بعض الكباش الجصية.

