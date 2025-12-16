حسام حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مفاجآت مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حذر لاعبي الفراعنة من صعوبة مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأضاف خلال برنامج "ستاد المحور"، أن حسام حسن طالب اللاعبين بالتركيز الكامل من الدقيقة الأولى، وعدم الاستهانة بالمنافس مهما كانت الأسماء أو التصنيف.

وتابع الغندور، أن المدير الفني شدد على أن الفوز في اللقاء الأول يمنح المنتخب دفعة قوية في مشواره بالبطولة، مؤكدا للاعبين أن الالتزام والانضباط داخل الملعب هما الطريق لتحقيق بداية قوية والمنافسة على اللقب.