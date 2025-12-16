أول تعليق من شوبير على فوز منتخب مصر أمام نيجيريا

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير عبر فيسبوك :‏تجربة جيدة لمنتخبنا الوطني قبل المعترك الأفريقي المنتظر وكان من المهم أنك تفوز قبل السفر للمغرب .. كل التوفيق ويرجعوا بالبطولة إن شاء الله.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

وبدأ اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

ونفذت رمية تماس طولية لصالح نيجيريا حاول مصطفى محمد تشتيت الكرة لكنها كادت أن تدخل شباك منتخب مصر لينقذها الشناوي ببراعة في الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بـ صلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي ومحمد شحاته ومصطفي شوبير، بدلاً من أحمد فتوح وزيزو ومصطفي محمد وإمام عاشور ومحمد الشناوي في الدقيقة 70.