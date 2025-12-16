قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من شوبير على فوز منتخب مصر أمام نيجيريا

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير عبر فيسبوك :‏تجربة جيدة لمنتخبنا الوطني قبل المعترك الأفريقي المنتظر وكان من المهم أنك تفوز قبل السفر للمغرب .. كل التوفيق ويرجعوا بالبطولة إن شاء الله.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

وبدأ اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

ونفذت رمية تماس طولية لصالح نيجيريا حاول مصطفى محمد تشتيت الكرة لكنها كادت أن تدخل شباك منتخب مصر لينقذها الشناوي ببراعة في الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بـ صلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي ومحمد شحاته ومصطفي شوبير، بدلاً من أحمد فتوح وزيزو ومصطفي محمد وإمام عاشور ومحمد الشناوي في الدقيقة 70.

منتخب مصر شوبير فوز منتخب مصر منتخب مصر و نيجيريا اداء لاعبي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

ترشيحاتنا

اروى جودة وعائشة بن احمد

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا.. بالصور

اروى جودة وعائشة بن احمد

افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بالأوبرا .. صور

مروان حامد

لظروف صحية.. يسري نصرالله يتسلم جائزة مروان حامد فى افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد