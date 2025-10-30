قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
محافظات

سوهاج تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بشاشات بث عملاقة وعروض فنية بهذه الأماكن

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج، برعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر، والذي يمثل أحد أبرز الفعاليات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد لحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتجسد رؤية الأجيال المعاصرة لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية.

محافظة سوهاج

وأشار إلى حرص المحافظة على مشاركة أبناء سوهاج في هذا الحدث العالمي من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأوضح "سراج" أنه تم تجهيز شاشات عرض عملاقة في ميادين وساحات جميع مراكز ومدن المحافظة لبث فعاليات الافتتاح مباشرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث التاريخي في أجواء وطنية واحتفالية.

كما تم رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بجميع المراكز والأحياء، لمتابعة عمليات التشغيل والتجهيزات الفنية اللازمة لضمان نقل الحدث بصورة متميزة لأبناء وأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أماكن مناسبة للجمهور في الميادين الكبرى لمتابعة الفعاليات في أجواء تعبر عن الانتماء والفخر بالحضارة المصرية.

وذلك إلى جانب تشغيل جميع شاشات مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، مع تنظيم دخول وخروج الرواد لمتابعة الافتتاح الكبير بصورة منظمة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنظيم عروض فنية وتراثية لمجموعات من طلاب التربية والتعليم وطلائع الشباب والرياضة بالزي الفرعوني في الميادين العامة ومراكز الشباب والأندية خلال الافتتاح، تعبيرًا عن اعتزاز أبناء سوهاج بتاريخهم العريق.

وذلك إلى جانب عرض أفلام تسجيلية تعريفية على الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم رحلات مجانية إلى متحف سوهاج القومي بالتزامن مع الحدث، للتعريف بالتاريخ المصري القديم، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية وتنشيطية للسياحة الداخلية داخل المتحف، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وقد دعا محافظ سوهاج جميع أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الوطني الكبير، الذي يجسد فخر مصر بحضارتها، ويؤكد على وحدة وتكاتف الجميع في الاحتفال بمجدها وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وقد حدّدت المحافظة أماكن شاشات العرض في عدد من الميادين والساحات العامة على النحو التالي:
•    حي شرق سوهاج: أمام كوبري أخميم من الجهة الغربية – بجوار سنترال سوهاج – ميدان الثقافة.
•    مدينة سوهاج: أمام تمثال سيتي – حديقة مدخل سوهاج البحري.
•    دار السلام: ميدان صيدناوي – حديقة الوحدة المحلية بالمدخل القبلي.
•    أخميم: ميدان الري بجوار الوحدة المحلية – ميدان صينية أخميم.
•    حي غرب سوهاج: ساحة ميدان العارف.
•    حي الكوثر: ميدان العروسة.
•    طهطا: ميدان رفاعة الطهطاوي.
•    جهينة: شارع هندسة الري.
•    طما: أمام موقف أسيوط – سوهاج.
•    المراغة: ميدان أول شارع عبد المنعم رياض.
•    البلينا: ميدان أم البطل بجوار مدرسة الشهيد عبد الله بكير.
•    ساقلتة: أمام مدرسة "تكنولوجي سكول".
•    جرجا: ميدان السيدة عائشة.
•    المنشاة: ميدان جمال عبد الناصر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج المتحف المصري افتتاح المتحف المصري

