جامعة سوهاج تحتفل بالتميز المجتمعي.. وتكرم الكليات الفائزه في مسابقة خدمة وتنمية البيئة

كرّم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الكليات الفائزة في مسابقة "أفضل كلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، حيث حصدت كليه العلوم المركز الاول، والطب البيطري المركز الثاني.

وكلية التمريض المركز الثالث، وكلية الطب البشري المركز الرابع، وكليه التربية المركز الخامس.

وأكد "النعماني" في كلمته أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ثقافة التنافس الإيجابي بين الكليات، وتشجيعها على تنفيذ مبادرات وأنشطة تسهم في خدمة المجتمع.

جامعة سوهاج

وتنمية البيئة المحيطة، مثمناً الدور لقطاع لشؤون خدمة المجتمع والبيئة وكل المشاركين في تنفيذ الفاعليات المجتمعية.

وأعرب الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه عن سعادته بالمستوى المتميز الذي أظهرته الكليات في تنفيذ أنشطتها المجتمعية خلال هذا العام.

وأكد أن هذه المسابقة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة العمل التطوعي وخدمة المجتمع ، ومقدما شكره لرئيس الجامعه علي دعمه المتواصل واللامحدود لتنفيذ هذه الانشطه.