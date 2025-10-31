رئيس جامعة سوهاج يفتتح المعرض الفني لطلاب ذوي الإعاقة ضمن “تمكين”

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المعرض الفني لطلاب ذوي الإعاقة، والذي ياتي ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لمبادرة “تمكين”.

وذلك بمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالحرم الجامعي الجديد. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الجامعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تمكين”، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب ذوي الإعاقة، وتعمل على دمجهم وتمكينهم أكاديميًا ومهاريًا.

وأضاف أن المعرض يعكس جانبًا من قدراتهم الإبداعية، من خلال إتاحة مساحة لعرض مواهبهم الفنية وإبراز تميزهم في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما تضمنه المعرض من أعمال فنية متميزة من لوحات ومجسمات، تعكس إصرار الطلاب وقدرتهم على تحقيق التفوق، مؤكدًا أن منح الفرصة يصنع الفارق، وأن طلابنا قادرون على الإبداع والمشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق زكي موسي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة لمياء أبو زيد، عميد كلية التربية النوعية، أن المعرض ضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المنفذة بأيدي الطلاب من فئة الصم وضعاف السمع والطلاب المدمجين بكلية التربية النوعية، وتشمل رسومات ولوحات فنية، وأعمال نحت، وتطريز ومشغولات يدوية،

جاء ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية: الدكتورة زينب محمود، والدكتورة أماني فتحي، والدكتوره شهيره عنتر، والدكتوره امل محمود والمعيدات بالقسم.