حضارة الأجداد.. جامعة سوهاج تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بطريقتها الخاصة

في أجواء من الفخر والانتماء الوطني، أعلنت جامعة سوهاج عن مشاركتها في الاحتفال الوطني الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُقام اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

وسط اهتمام إعلامي واسع، باعتباره أحد أضخم المشاريع الحضارية في تاريخ مصر الحديث.

وتنظم الجامعة بثًا مباشرًا لفعاليات الافتتاح من قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من متابعة الحدث التاريخي والمشاركة في الاحتفال بهذه اللحظة الفارقة التي تعكس عظمة مصر ومكانتها بين الأمم.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مشاركة الجامعة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انطلاقًا من دورها الثقافي والتنويري، وترسيخًا لقيم الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، التي تعد من أعظم حضارات التاريخ الإنساني.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم، ويمثل رمزًا للنهضة الثقافية والسياحية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الجامعة استعدادات مكثفة للاحتفال، حيث تزينت أروقتها بالأعلام واللافتات الوطنية.

كما تم تخصيص فقرات فنية قصيرة قبل بدء البث المباشر، تشمل عروضًا موسيقية وغنائية وطنية، احتفاءً بتاريخ مصر العريق ومكانتها الحضارية.

وبذلك، تؤكد جامعة سوهاج من جديد حرصها على أن تكون في قلب الأحداث الوطنية، مشاركةً الوطن فرحته ومجده في يوم سيُسجل بحروف من نور في ذاكرة المصريين.