مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع والميادين استعدادًا لاحتفالات افتتاح المتحف الكبير

تأمين شوارع سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، مساء اليوم، جولة ميدانية مكثفة أجراها اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لتفقد الحالة الأمنية والانضباط المروري بالشوارع والميادين العامة.

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامتها غدًا، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

أمن سوهاج

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الفعاليات المنتظرة، ومتابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين الميادين العامة والمناطق الحيوية.

وخلال جولته، حرص مدير الأمن على تفقد الميادين الرئيسية بمدينة سوهاج، ومنها ميدان الثقافة وشارع الكورنيش الشرقي والغربي، موجّهًا بضرورة الظهور الميداني المستمر للضباط والأفراد، وانتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة لفرض السيطرة الأمنية ومنع أية مظاهر للإخلال بالنظام العام.

كما شدّد على أهمية التنسيق الكامل مع إدارة المرور لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من جاهزيتها لرصد أي تحركات مريبة على مدار الساعة.

وأكد اللواء حسن عبد العزيز خلال الجولة أن الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج على أهبة الاستعداد لتأمين الاحتفال الكبير غدًا، والذي يعد حدثًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا يبرز الوجه الحضاري للمحافظة بل ومصر بأكملها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج المتحف المصري افتتاح المتحف المصري

