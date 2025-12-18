قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
أخبار البلد

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أنهت جامعة القاهرة جميع استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار حرصها على انتظام العملية الامتحانية، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، مع مراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروسات الموسمية، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة للطلاب.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بضرورة الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد، مؤكدًا أهمية التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية وفق النموذج المعتمد من مجلس الجامعة، وأن تكون الأسئلة في إطار المقررات التي تم تدريسها بالفعل للطلاب.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة ما يتعلق بآليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وحظر دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية وتوقيع العقوبات المقررة، مع التأكيد على عدم استخدام القائمين على شئون اللجان والمراقبين للهواتف المحمولة أثناء سير الامتحانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة وجّه بتشكيل لجنة طوارئ بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة أثناء انعقادها، على أن يكون للجنة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي سؤال يثبت مخالفته للضوابط المعتمدة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم التأكيد على تفعيل دور لجان الممتحنين، وتواجد أستاذ المادة أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته، وأن تكون الأسئلة متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الطلاب المختلفة، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، وعدم سفر أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، وتوفير عدد كافٍ من المراقبين داخل اللجان.

كما شددت الجامعة على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، وتقديم كافة التيسيرات المقررة لهم وفق القواعد المنظمة، والالتزام بإعلان نتائج الامتحانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الامتحانات، مع التأكيد على وجود فاصل زمني مناسب بين آخر محاضرة وبداية الامتحانات.

جامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تعليمات السلامة الصحية

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

