جامعة سوهاج تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بفعاليات مبهرة وزي فرعوني

شهدت جامعة سوهاج، أجواء احتفالية مميزة، حيث نظمت إدارة الجامعة فعالية كبرى لمتابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في السادسة مساءً، وسط حضور لافت من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتزينت قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم لاستقبال المشاركين في الحدث الوطني الكبير، فيما حرص عدد من طلاب الجامعة على ارتداء الزي الفرعوني تعبيرًا عن فخرهم بالحضارة المصرية العريقة، ومشاركةً منهم للوطن في احتفاله التاريخي المنتظر.

جامعة سوهاج

وأكدت الجامعة:" من هنا، من جامعة سوهاج، نشارك الوطن فرحته بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد صرحًا عالميًا يجسد عظمة التاريخ المصري"، داعية جميع أبناء المحافظة لحضور الفعالية بالجامعة.

ويأتي الاحتفال في إطار حرص جامعة سوهاج على غرس روح الانتماء والفخر بالهوية المصرية لدى طلابها، بالتزامن مع الحدث الذي ينتظره العالم أجمع.