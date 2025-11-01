احتفالات مؤمنة .. مديرية أمن سوهاج تستعد لبث افتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار الحدث العالمي المرتقب بإفتتاح المتحف المصري الكبير وضعت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم، خطة أمنية مُحكمة لتأمين الميادين العامة والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات بث افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات العرض العملاقة التي تم تجهيزها في عدد من الساحات العامة بالمحافظة.

ميادين سوهاج مؤمنة لبث افتتاح المتحف المصري الكبير

وتفقد مدير الأمن خلال جولات ميدانية، الميادين العامة بمدينة سوهاج؛ للتأكد من الحالة الأمنية والمرورية بالمحافظة خلال فعاليات الاحتفال، مشيرًا إلى أن سوهاج ستشهد اليوم تواجدًا أمنيًا مكثفًا؛ لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

وشدد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، على جميع قيادات المديرية، على دور رجال الشرطة ورسالة الأمن لشعور كل مواطن بالأمان أثناء متابعته للبث المباشر من أي ميدان أو ساحة عامة.

وشملت الخطة الأمنية انتشار الدوريات الراكبة والثابتة في محيط الميادين، وتفعيل نقاط التفتيش على المداخل والمحاور الرئيسية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في إدارات المرور والحماية المدنية والمفرقعات، مع تكثيف تواجد الخدمات السرية لرصد أي محاولات من شأنها تعطيل الأجواء الاحتفالية.

كما أشار مدير الأمن إلى التنسيق الكامل مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية لتنظيم حركة المواطنين داخل الميادين.

وتخصيص مسارات للدخول والخروج منعًا للتكدس، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الميداني لحظة بلحظة.