محافظات

محافظ سوهاج لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير فخر للجميع.. والميادين تتزين لبث الافتتاح التاريخي| صور

ميدان صينية أخميم بمحافظة سوهاج
ميدان صينية أخميم بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المحافظة استعدت بشكل كامل للمشاركة في الاحتفال الوطني الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير.

واوضح أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ويعكس ريادة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

محافظ سوهاج:" نفذنا خطة متكاملة لبث فعاليات الافتتاح التاريخي"

وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة نفذت خطة متكاملة لبث فعاليات الافتتاح عبر شاشات عرض ضخمة تم تركيبها في الميادين العامة بجميع مراكز ومدن الإقليم؛ لتمكين المواطنين من متابعة الحدث التاريخي والمشاركة في الفرحة الوطنية.

وأضاف "سراج" في تصريحاته:" حرصنا على أن تكون سوهاج جزءًا من هذا اليوم الذي يسجل صفحة جديدة في تاريخ مصر... فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رسالة خالدة تؤكد أن مصر تبني حاضرها على أسس من حضارة لا تنتهي".

وأشار إلى أنه تم تزيين ميادين المحافظة بالأعلام والإضاءة الوطنية، خاصة ميدان الثقافة، وميدان صينية أخميم، وميدان العارف بالله، وميدان الشبان المسلمين، وميدان المدينة الطبية، استعدادًا للبث المباشر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية.

وأوضح محافظ سوهاج أن فرقًا شبابية ستشارك في تنظيم الفعاليات وتقديم عروض فنية قصيرة قبل بدء البث المباشر، في إطار تعزيز الروح الوطنية بين الشباب والأهالي.

وختم اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج تصريحاته لـ"صدى البلد "قائلًا:" نحن اليوم لا نحتفل فقط بافتتاح متحف، بل بتاريخ أمة.. وسوهاج بكل مدنها وقراها تشارك الوطن فخره بحضارة تتجدد كل يوم".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج ميدان صينية أخميم افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف المصري

