استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

في لفتة إنسانية تعكس روح القيادة القريبة من المواطنين، استجاب اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشكل فوري لطلب أحد المواطنين من ذوي الهمم خلال جولته الميدانية بمركز طهطا، حيث ناشد المواطن المحافظ بتوفير دراجة متحركة تساعده في التنقل بسهولة داخل المدينة؛ نظرًا لظروفه الصحية.

وخلال الزيارة التي جاءت في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين، توقف المحافظ ليستمع بنفسه إلى المواطن، الذي عبّر عن معاناته اليومية في التنقل، طالبًا وسيلة تساعده على الحركة بشكل كريم ومستقل.

وعلى الفور، وجّه المحافظ بتوفير الدراجة المتحركة بشكل عاجل، مع تقديم كافة سبل المساعدة والدعم اللازم له ولأسرته.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، ودمجهم في المجتمع بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

كما شدد المحافظ على أن مديريات التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية ملزمة بسرعة الاستجابة لأي مطالب إنسانية مماثلة، مؤكّدًا أن خدمة المواطن هي جوهر العمل التنفيذي في جميع القطاعات.

من جانبه، عبّر المواطن عن سعادته الكبيرة بهذه الاستجابة الفورية، مقدمًا شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على موقفه الإنساني النبيل، الذي يعكس اهتمام القيادة بالمواطنين البسطاء على أرض الواقع.