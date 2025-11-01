جامعة سوهاج ساحة احتفال وطني .. النعماني وطلابه يشاهدون افتتاح المتحف الكبير باعتزاز | صور

في أجواء يغمرها الفخر والانتماء، شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بثًّا مباشرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات عملاقة داخل الحرم الجامعي.

وسط حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من القيادات الأكاديمية والجهاز الاداري، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

وقال “النعماني”: "نشاهد اليوم لحظة تُسجَّل في ذاكرة الوطن والعالم وهي افتتاح المتحف المصري الكبير، لحظات تؤكد أن مصر قادرة دائمًا على إبهار العالم بعظمتها وتاريخها وحضارتها العريقة".

وأضاف "النعماني" إن هذا الصرح العملاق، الذي يُعد أعظم متحف أثري في العالم، هو نتاج رؤية حكيمة وقيادة واعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونجدد عهدنا بأن تظل الجامعة منارة للعلم والوطنية، تخرّج أجيالًا تؤمن بأن مصر تستحق دائمًا أن تكون في المقدمة.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن فخره بابنائه الطلاب والطالبات المشاركين هذه اللحظة التاريخية، يستلهموا ،عظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداع المصريين في بناء صرحٍ يُعدّ الأكبر من نوعه في العالم، يروي قصة مصر عبر آلاف السنين.

ووسط أجواء الحماس والتصفيق، عبّر الطلاب عن فخرهم الشديد بانتمائهم لوطن صنع التاريخ، مقدمين شكرهم لرئيس الجامعة علي تشجيعهم ليكونوا فخورين دائما بهويتهم، وغرس روح الوطنية والانتماء.