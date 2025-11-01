قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
محافظات

جامعة سوهاج ساحة احتفال وطني .. النعماني وطلابه يشاهدون افتتاح المتحف الكبير باعتزاز | صور

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أجواء يغمرها الفخر والانتماء، شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بثًّا مباشرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات عملاقة داخل الحرم الجامعي.

وسط حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعدد من القيادات الأكاديمية والجهاز الاداري، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

وقال “النعماني”: "نشاهد اليوم لحظة تُسجَّل في ذاكرة الوطن والعالم وهي افتتاح المتحف المصري الكبير، لحظات تؤكد أن مصر قادرة دائمًا على إبهار العالم بعظمتها وتاريخها وحضارتها العريقة".

وأضاف "النعماني" إن هذا الصرح العملاق، الذي يُعد أعظم متحف أثري في العالم، هو نتاج رؤية حكيمة وقيادة واعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونجدد عهدنا بأن تظل الجامعة منارة للعلم والوطنية، تخرّج أجيالًا تؤمن بأن مصر تستحق دائمًا أن تكون في المقدمة.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن فخره بابنائه الطلاب والطالبات المشاركين هذه اللحظة التاريخية، يستلهموا ،عظمة الحضارة المصرية القديمة وإبداع المصريين في بناء صرحٍ يُعدّ الأكبر من نوعه في العالم، يروي قصة مصر عبر آلاف السنين.

ووسط أجواء الحماس والتصفيق، عبّر الطلاب عن فخرهم الشديد بانتمائهم لوطن صنع التاريخ، مقدمين شكرهم لرئيس الجامعة علي تشجيعهم ليكونوا  فخورين دائما بهويتهم، وغرس روح الوطنية والانتماء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري

